Залет дрона и взрыв в Энергодаре. В ГУР рассказали, как «поздравили» Россию, уничтожив объекты и оккупантов в Запорожской области — видео 28 августа, 12:37 По данным разведки, дрон-камикадзе залетел в окно коллаборанта из Каменки-Днепровской (Фото:Скриншот видео ГУР/Telegram)

Главное управление разведки Минобороны Украины с помощью движения сопротивления на оккупированной части Запорожской области осуществили доразведку и эффективно уничтожили ряд объектов россиян и самих оккупантов в День государственного флага и День Независимости Украины.

Об этом ГУР сообщило в понедельник, 28 августа.

Там рассказали, что 23 августа в штабе «отделения» российской ФСБ в Энергодаре Запорожской области было мероприятие для личного состава оккупационных войск. Около 19-ти, когда собралось больше всего оккупантов, там прогремел мощный взрыв.

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Когда россияне начали эвакуацию, по парковке возле здания нанесли еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов и значительно повредил автомобили, заявили в разведке.

«На место происшествия прибыли три пожарных расчета и кареты скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными Уралами увезли в направлении Мелитополя», — добавили там.



На следующий день, 24 августа, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области около 6 утра в окно квартиры «зампредседателя» оккупационной «военно-гражданской администрации» Александра Реймера залетел дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.

24 августа украинская разведка провела спецоперацию, высадив бойцов в Крыму. По данным ГУР, удалось уничтожить 30 оккупантов и четыре катера.