Обстрел Лимана. Количество погибших возросло до девяти — ОВА 9 июля, 08:29 Последствия обстрела Лимана (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В субботу, 8 июля, россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области. Количество погибших в результате обстрела возросло до девяти.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«За 8 июля россияне убили 10 жителей Донецкой области: девять в Лимане и одного в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения», — говорится в заметке.

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