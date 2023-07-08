Армия РФ ударила по Лиману в Донецкой области: шесть человек погибли, пять раненых 8 июля, 11:37 NV

В субботу, 8 июля, россияне нанесли удар по Лиману в Донецкой области. По меньшей мере шесть человек погибли и пятеро ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Сообщается, что Россия нанесла удар по городу из РСЗО. Было попадание по частному сектору. Повреждены дом и магазин.

Кириленко заявил, что на месте работает полиция и работники медицинской службы, которые оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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