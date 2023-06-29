В Краматорске обустроили место памяти возле ресторана, куда попала российская ракета

29 июня, 21:29
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Место памяти возле ресторана в Краматорске (Фото:Меморіал: вбиті росією / Facebook)

Место памяти возле ресторана в Краматорске (Фото:Меморіал: вбиті росією / Facebook)

Коллеги погибших в Краматорске обустроили место памяти возле ресторана Риа, в который попала российская ракета 27 июня. В мемориал люди несут цветы и игрушки.

Об этом в Facebook на своей странице сообщает Платформа памяти Мемориал: убитые Россией.

«Краматорск, мемориал возле ресторана Риа, в который попала российская ракета 27 июня. На фото — семь погибших работников заведения. Место памяти устроили их коллеги. Люди приносят туда цветы и игрушки», — говорится в надписи под фотографией этого скорбного места.

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Во вторник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания, в результате чего погибли 12 человек, среди которых есть дети, а 60 человек получили ранения.

По состоянию на 29 июня спасательные работы завершены. Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному наводчику объявлено подозрение по статье «государственная измена».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Краматорск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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