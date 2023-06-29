Удар по кафе в Краматорске. Наводчику объявили подозрение в государственной измене — Офис генпрокурора 29 июня, 12:51 Наводчику ракетного удара по кафе в Краматорске объявили о подозрении (Фото:Офис генерального прокурора)

Житель Краматорска, который подозревается в наведении ракетного удара по кафе 27 июня, получил подозрение по статье «государственная измена».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

По фактам досудебного следствия Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры установили, что подозреваемый является работником газотранспортного предприятия, которого дистанционно завербовал представитель одной из спецслужб страны-агрессора РФ.

Видео дня

27 июня подозреваемый получил задание проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске. Мужчина отправился в город, заметил на парковке автомобили с военными номерами и посетителей заведения питания. Далее подозреваемый снял видео и отправил его своему куратору из спецслужб через один из мессенджеров.

Мужчина тщательно скрывал факт съемки, чтобы не выдать свою заинтересованность этой локацией. После передачи видео российские террористы совершили обстрел этого заведения с помощью ОТРК Искандер-М, в результате чего 12 человек погибли, в том числе — дети, а более 60 были ранены. По состоянию на четверг, 29 июня, разбор завалов был завершен.

Подозреваемый задержан по статье 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.