Находилась в коме почти две недели. В больнице умерла 44-летняя тяжелораненная в результате удара РФ по Черновцам 12 июля

Раненная в результате удара РФ 12 июля Илона Капельницкая, которая находилась в коме почти две недели, умерла в больнице (Фото: Руслан Запаранюк/Telegram)

В пятницу, 25 июля, в больнице умерла тяжело раненная жительница Черновцов — 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня российского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

По его словам, она в 2015 году ушла добровольцем на фронт, не имея военного опыта, а после демобилизации активно занималась волонтерской работой.

Реклама

Запаранюк также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Всего в результате российского удара погибли четыре человека.

12 июля войска страны-агрессора атаковали Черновцы четырьмя шахедами и одной ракетой. В результате удара повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.