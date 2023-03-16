Из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко — УП 16 марта, 19:14 Могила Василия Сергиенко (Фото:Игорь Сердюков via ukrgeroes)

Владимир Воронков — один из обвиняемых в убийстве в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко — скрылся из-под суда во время полномасштабной войны, сообщает Украинская правда.

По информации источника издания в правоохранительных органах, Воронков, вероятно, находится за границей.

До полномасштабной войны Воронков находился под ночным домашним арестом. В 2022 году он не явился на заседание Дарницкого райсуда Киева, где рассматривается дело.

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У правоохранителей нет точной информации о том, где находится мужчина. Легально он не пересекал границу.

Как установили силовики, с конца февраля 2022 года соседи не видели обвиняемого дома. В июле 2022 года Воронкова объявили в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.

Рассмотрение дела по Воронкову приостановили. Под судом остаются еще пять фигурантов.

Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли мертвым со следами насильственной смерти в Выграевском лесу 5 апреля 2014 года.

Следователи установили, что 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015−2017 годов.

В начале 2020 года расследования дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко завершили, обвинительный акт направили в суд.