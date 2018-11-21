В Черкассах суд запретил выйти под залог обвиняемому в организации убийства журналиста Сергиенко

Сосновский районный суд Черкасс изменил меру пресечения обвиняемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику "с содержания под стражей с возможностью внесения залога" на "содержание под стражей без таковой", передает Громадське радіо.
Отмечается, что судебное заседание завершилось около часа ночи 21 ноября.
"Также зачитанное судьей постановление обязывает начальника СИЗО, в котором находится Мельник, обеспечить ему немедленное медицинское обследование и проведение лечения на основе заключения врачей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что суд не рассмотрел ходатайство прокуратуры об оставлении под стражей Виктора Горбенко, обвиняемого в похищении журналиста Сергиенко.
"Учитывая то, что на сегодняшний день у него отсутствует защитник, он отказался от предоставленного защитника. Поэтому суд лишен объективной возможности рассмотреть данное ходатайство", - заявил председательствующий судья Сергей Пироженко во время объявления решения суда.
По его словам, ходатайство прокуратуры об избрании Горбенко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога будет рассматриваться 21 ноября в 12:00.
Напомним, 20 ноября, за подозреваемого в организации пыток и убийства журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника внесли залог в 2 млн гривен.
Ранее, 16 ноября, суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко. Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства, назначили залог в 2 млн грн. Виктору Горбенко, исполнителю преступления - в 800 тыс. грн.
Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Виграевському лесу 5 апреля 2014 года. По версии следствия, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.
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