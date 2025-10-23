Ночной удар РФ по Киеву: в Подольском районе повреждены синагога и детский сад, пострадали семь человек — видео
Последствия российской атаки дронами по Киеву, 23 октября 2025 года (Фото: Сергей Окунев / NV)
В Киеве в результате российского удара дронами в ночь на четверг, 23 октября, повреждена синагога в Подольском районе, сообщил главный раввин Украины Моше Асман.
Он показал последствия российской атаки и сообщил, что повреждены окна и фасад синагоги. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома.
Глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродованный детский сад.
Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.
По данным городского головы Виталия Кличко, в результате ночного удара РФ в городе пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.
Ночью Россия осуществила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. Сообщалось о четырех пострадавших.