Последствия российской атаки дронами по Киеву, 23 октября 2025 года (Фото: Сергей Окунев / NV)

В Киеве в результате российского удара дронами в ночь на четверг, 23 октября, повреждена синагога в Подольском районе, сообщил главный раввин Украины Моше Асман.

Он показал последствия российской атаки и сообщил, что повреждены окна и фасад синагоги. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома.

Consequences of the russian strike on a residential building and synagogue on Podil, Kyiv pic.twitter.com/l3BWo7x8Wp — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 22, 2025

Глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродованный детский сад.

Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.



По данным городского головы Виталия Кличко, в результате ночного удара РФ в городе пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

Ночью Россия осуществила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. Сообщалось о четырех пострадавших.