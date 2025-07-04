Массированная атака шахедов на Украину: в ряде городов раздавались взрывы, в Киеве зафиксированы падения обломков и пожары, в Полтаве есть пострадавшие

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.

06:46. Число пострадавших в результате удара РФ по Киеву возросло до 19 — Кличко.

«Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 — госпитализировали», — отметил он.

05:07. В Киеве снова объявлена ​​воздушная тревога.

05:06. Число пострадавших в результате атаки РФ на Киев возросло до 14 — Кличко.

По его словам, 12 из них медики госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

04:44. В Киеве подтверждены семь пострадавших в результате массированного удара РФ — Ткаченко.

Среди них мужчины и женщины от 25 до 57 лет.

«Ранены с травмами разной степени: политравма, ожоги, резаные раны. Информация будет дополняться, поскольку, к сожалению, количество пострадавших может увеличиться», — добавил начальник КГВА.

04:19. Виталий Кличко о последствиях массированной атаки РФ на Киев:

Днепровский район:

Обломки вражеского БПЛА рухнули во дворе жилых домов и на территории учебного заведения. Возгорания не зафиксированы.

Соломенский район:

Зафиксировано падение обломков на нежилые здания и территорию гаражного кооператива, где возник пожар. Также горели складские помещения и административное здание.

Святошинский район:

Обломки упали на территорию складских помещений, что повлекло за собой пожар. Остальные обломки попали во двор 16-этажного жилого дома — загорелись автомобили. Также зафиксирован пожар в частном секторе в результате падения обломков.

Дарницкий район:

Обломки упали в нескольких местах на открытой территории. Без детонации и пожара.

Шевченковский район:

Обломки повредили 8-этажный жилой дом (введенный в эксплуатацию, но еще не заселенный). Пожар возник на первом этаже. Также зафиксирован пожар в частном секторе.

Как отметил мэр Киева, информация уточняется и проверяется.

04:12. По предварительной информации, в результате атаки РФ в столице пострадали восемь человек — Ткаченко.

03:27. Как сообщают Воздушные силы, ударные БПЛА наблюдаются на севере Черниговщины, курс — южный, на Киевщине — курс на Киев с севера и с юга, а также на востоке и юге Днепропетровщины, курс — западный.

03:10. В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки ранен мужчина — Ткаченко.

«Пока фиксируем и уточняем информацию по последствиям атаки и пострадавших во всех районах», — добавил он.

02:37. После сообщения об угрозе баллистики в Киеве раздалась серия мощных взрывов.

02:17. В Святошинском районе Киева в результате атаки, вероятно, есть пострадавшие — Ткаченко.

В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома.

02:08. Пожар во дворе жилого дома в Святошинском районе Киева — Ткаченко.

02:08. Вызов медиков в Соломенский район столицы — Кличко.

02:01. Последствия вражеской атаки фиксируем более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах Киева — Ткаченко.

Много пострадавшей жилой застройки.

01:39. В Дарницком районе Киева упал БПЛА без дальнейшей детонации — Ткаченко.

01:38. Как сообщил Тимур Ткаченко, в Соломенском районе зафиксировано несколько пожаров в жилых домах.

«Предварительно несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации — жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших», — отметил он.

01:26. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в Черниговской области, курс — южный/юго-западный;

БПЛА в Полтавской области, курс — западный/юго-, северо-западный/юго-восточный;

БпЛА в Киевской области, курс — западный/юго-западный, подавляющее большинство курсом на столицу;

БпЛА в Черкасской области, курс — западный/северный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс-западный;

БпЛА в Кировоградской области, курс — Кропивницкий;

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс — северный/северо-западный.

01:07. Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Угроза применения врагом ударных БпЛА в областях, где объявлена ​​тревога.

Карта воздушных тревог в Украине на 01:07 4 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:49. Взрывы в столице. Работают силы ПВО — Кличко.

00:28. Воздушные силы о движении БПЛА:

БпЛА в Сумской области, курс — юго-западный/южный;

БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс — юго-западный;

БпЛА в Черниговской области, курс — южный/юго-западный;

БПЛА в Полтавской области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на востоке Черкасской области, курс — западный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс — западный;

БпЛА в Кировоградской области, курс — западный;

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс — северный/северо-западный;

БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс — северный.

00:26. Воздушная тревога по всей Украине.

Воздушные силы сообщают о взлете МиГ-31.

Фото: alerts.in.ua

23:55. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА.

23:53. В результате атаки россиян в Соломенском районе Киева произошло возгорание в нежилом помещении. Информация о пострадавших устанавливается — начальник КМВА Ткаченко.

23:52. Враг массированно атакует Киевщину ударными БПЛА. В области работают силы ПВО, сообщили в Киевской ОВД.

«В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом», — говорится в сообщении.

23:31. В Полтавском районе из-за падения обломков российских БПЛА пострадали два человека — ОВА.

22:47 Обновленные данные о движении БпЛА:

БпЛА в Сумской области, курс — юго-западный/южный;

БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА в Черниговской области, курс — южный/юго-западный;

БпЛА в Полтавской области, курс — юго-западный/юго-восточный;

БпЛА в Киевской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в Житомирской области, курс — западный

БпЛА на юге Черкасской области, курс — западный;

БпЛА на западе Харьковской области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в Кировоградской области, курс — западный;

БпЛА в Днепропетровской области, курс — западный/юго-, северо-западный;

БпЛА в Запорожской области, курс — северный;

БпЛА на северо-восточной ТОТ Херсонской области, курс — северный/северо-западный ( Днепропетровская область).

22:40 Виталий Кличко заявил, что в Днепровском районе Киева обломки БпЛА упали рядом с учебным заведением и несколькими жилыми домами.

22:10 Ткаченко уточнил, что информация о пожаре в Оболонском районе не подтвердилась. Также, по его словам, предварительно известно о падении обломков дрона в Днепровском районе.

22:00 Данные Воздушных сил о движении БпЛА:

БпЛА на западе Сумской области, курс — юго-западный/южный;

БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА на юго-западе Сумской области, курс — юго-западный;

БпЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА в Полтавской области, курс — юго-западный/юго-восточный;

БпЛА на востоке и в центре Киевской области, курс — западный;

БпЛА на востоке Житомирской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в центральной части Черкасской области, курс — западный;

БпЛА на западе и востоке Харьковской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в Кировоградской области, курс — западный;

БпЛА на севере Днепропетровской области, курс — юго-западный.

21:46 Глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что в Оболонском районе Киева, предварительно, загорелась крыша жилого 16-этажного дома. Кличко также сообщил о вызове медиков в Оболонский район.

21:41 Воздушные силы сообщили, что в Украине находится несколько десятков групп вражеских БпЛА.

21:30 Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работает ПВО.

21:15 Ударные БпЛА идут на Киев, Кременчуг и Черкассы, сообщили Воздушные силы. Также угроза для Кировоградской области.

Данные о движении БпЛА:

БпЛА на севере Сумской области, курс — юго-западный/южный;

БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА на юго-западе Сумской области, курс — юго-западный;

БпЛА в Черниговской области, курс — юго-западный;

БпЛА в Полтавской области, курс — юго-западный/юго-восточный;

БпЛА на востоке и в центре Киевской области, курс — западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс — западный;

БпЛА на востоке и юге Харьковской области, курс — северо-западный.

21:04 В Полтавской области работает ПВО, сообщили в ОВА.

21:03 БпЛА в направлении Полтавы с севера, а также в сторону Киева мимо Броваров, предупредили Воздушные силы.

20:46 Угроза ударных БпЛА для Черкасской области (Золотоношский и Черкасский районы), Харьковской и Донецкой областей.

20:41 Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что над Киевом сбили дрон, обломки упали на открытой территории в Соломенском районе. Он также сообщил, что в Киевскую область заходят новые БпЛА.

20:13 В Киеве работает ПВО.

20:00 В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.

19:54 Воздушная тревога в Полтавской области. Также новые группы БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области.

19:35 Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Данные Воздушных сил о движении дронов:

БпЛА на севере Сумской области, курс — юго-западный/южный;

БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей, курс — юго-западный;

БпЛА в Черниговской области, мимо Чернигова, курс — юго-западный;

БпЛА на западе Черниговской области, курс — Десна.

Инфографика: alerts.in.ua

19:15 В Киевском метрополитене сообщили, что на красной линии поезда ходят от станции Академгородок до станции Берестейская, промежуточные станции работают как укрытия. На зеленой линии поезда ходят от Сырца до Печерской и от Осокорков до Красного хутора. Станции Выдубичи, Зверинецкая, Славутич работают в режиме укрытия.

18:50 Угроза ударных БПЛА в Сумской области.

18:42 Отбой угрозы для Сумской, Запорожской и Харьковской областей.

18:27 Скоростная цель движется в сторону Сумской области из Курской, пишут Воздушные силы. Также вражеские БПЛА идут с запада Черниговской области в сторону Киевской.

18:18. Российские БПЛА в направлении Чернигова, предупредили Воздушные силы.

18:17. Угроза ударных БПЛА для Черниговской области, дроны идут юго-западным курсом. Также ракетная опасность Харьковской и Запорожской областей.

17:42. Отбой угрозы баллистики, сообщили Воздушные силы.

«Вражеский БпЛА приближается к Киеву с северо-востока», — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, неустановленный беспилотник движется в направлении Троещины.

Кроме этого, Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину и угрозу применения баллистического вооружения из Крыма.

По данным военных, российские войска направили ракету в сторону Одессы.

Суспільне сообщило о взрывах в городе.

Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на четверг, 3 июля, российская армия запустила по Украине 52 шахеды и дроны-имитаторы различных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 40 целей. Дроны были запущены из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, РФ. ПВО работала на востоке и юге страны.

По данным Воздушных сил, 22 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, еще 18 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Военные также сообщили о попадании ударных БПЛА в семи локациях, а падение сбитых — на одной локации.