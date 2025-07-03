Россия ночью запустила по Украине более 50 шахедов и дронов-имитаторов: ПВО обезвредила 40 из них — Воздушные силы

3 июля, 08:27
Мобильная группа ПВО уничтожает российские шахеды (фото иллюстративное) (Фото: 128 отдельная бригада территориальной обороны)

В ночь на четверг, 3 июля, российская армия запустила по Украине 52 шахеты и дроны-имитаторы различных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 40 целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что дроны были запущены из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, РФ.

ПВО работала на востоке и юге страны.

По данным Воздушных сил, 22 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, еще 18 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Военные также сообщают о попадании ударных БПЛА в семи локациях, а падение сбитых — на одной локации.

Вечером 2 июля армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

По данным ГСЧС, в Одессе в результате ночной атаки РФ пострадали четыре человека.

Отмечается, что из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники

