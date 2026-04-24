Россияне запустили БпЛА на Киев: в столице объявляли воздушную тревогу, работала ПВО, обломки упали в одном из районов

Шахед над Киевом во время удара 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

В Киеве в пятницу, 24 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА . Над столицей зафиксировали несколько беспилотников, по ним работает ПВО.

10.02 Обломки БпЛА упали на двух локациях в Соломенском районе: на территорию нежилой застройки и в водоем, сообщил Виталий Кличко.

09:48 Отбой тревоги в Киеве

09:47 В местных Телеграм-каналах публикуют видео пролета дронов над столицей

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09:39 Мониторинговые паблики сообщают о дронах в районе Дымерки курсом на Вышгород, а также в районе Оболони и Почайны в Киеве

09:25 «Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги» — призвал киевлян глава КГВА Тимур Ткаченко.

09:11 Воздушные силы сообщили о группе БпЛА курсом на Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на Оболони, слышно звуки взрывов.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о группах ударных БпЛА в Киевской области курсом на Вышгород. Также о дронах сообщается в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Карта тревог на 09:20 24 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Ночью Россия нанесла удар по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 107 дронами, ПВО обезвредила 96 из них.

В частности, оккупанты массированно атаковали дронами Одессу, есть попадания в жилые дома. Погибли два человека, 15 раненых.