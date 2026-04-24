Россияне запустили БпЛА на Киев: в столице объявляли воздушную тревогу, работала ПВО, обломки упали в одном из районов
Шахед над Киевом во время удара 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)
В Киеве в пятницу, 24 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА. Над столицей зафиксировали несколько беспилотников, по ним работает ПВО.
10.02 Обломки БпЛА упали на двух локациях в Соломенском районе: на территорию нежилой застройки и в водоем, сообщил Виталий Кличко.
09:48 Отбой тревоги в Киеве
09:47 В местных Телеграм-каналах публикуют видео пролета дронов над столицей
09:39 Мониторинговые паблики сообщают о дронах в районе Дымерки курсом на Вышгород, а также в районе Оболони и Почайны в Киеве
09:25 «Над Киевом вражеские цели. Будьте в укрытиях до отбоя тревоги» — призвал киевлян глава КГВА Тимур Ткаченко.
09:11 Воздушные силы сообщили о группе БпЛА курсом на Киев. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на Оболони, слышно звуки взрывов.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о группах ударных БпЛА в Киевской области курсом на Вышгород. Также о дронах сообщается в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ночью Россия нанесла удар по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 107 дронами, ПВО обезвредила 96 из них.
В частности, оккупанты массированно атаковали дронами Одессу, есть попадания в жилые дома. Погибли два человека, 15 раненых.