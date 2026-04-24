В ночь на пятницу, 24 апреля, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Пострадали два человека.

09:05 Суспільне Одеса опубликовало утренние фото разрушенных жилых домов в городе. Ночью были попадания в несколько двухэтажек и трехэтажку.

07:13 Двое погибших в Одессе — супруги, мужу и жене было по 75 лет, сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

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Еще 15 человек получили ранения, 8 из них находятся в больницах

07:03 В результате ночной атаки в Одессе погибли дваж человек, пострадали 14, сообщили в ГСЧС.

Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

В частности в результате попадания в трехэтажный жилой дом были разрушены квартиры и загорелся пожар. На этой локации пострадали шесть человек.

Также разрушены два двухэтажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20 человек (среди них двое детей). Здесь пострадали семь человек.

Кроме того, на еще одной вражеский БпЛА попал в двухэтажный дом, где погибли два человека, еще один пострадал. Эвакуированы 16 жителей.

Специалисты ГСЧС оказали помощь более 50 жителям (из них трое детей), которые находились в состоянии тяжелого стресса.

Спасатели опубликовали фото последствий атаки.

03:50 Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в городе зафиксировано попадание в несколько жилых домов, а именно две двухэтажки и трехэтажку.

«На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение, информация по пострадавшим еще уточняется», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Кроме того, зафиксировано попадание в нежилое здание.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура. По его словам, известно о двух пострадавших, а в трехэтажном доме, куда попал дрон РФ — разрушенные квартиры.

«Один из беспилотников попал в трехэтажный жилой дом. Разрушены квартиры на 2-м и 3-м этажах. К сожалению, пострадали два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина получили осколочные ранения. Женщина доставлена ​​в больницу», — указано в его сообщении в Telegram.

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Он добавил, что еще в нескольких зданиях выбиты остекления, а также повреждены автомобили.

На местах событий работают все оперативные и коммунальные службы. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.