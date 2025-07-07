Угроза баллистики: в Киеве второй раз за утро объявляли воздушную тревогу

Метро Киева во время российской атаки на столицу 3 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В Киеве и ряде областей утром в понедельник, 7 июля, во второй раз объявляли воздушную тревогу .

09:18. Отбой тревоги в Киеве.

09:05. В Киеве снова звучит воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Фото: alerts.in.ua

Обновлено в 08:05. Отбой угрозы в Киеве.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога.

КГВА подтвердила угрозу для Киева.

Также сирена прозвучала в восточных, частично — северных и центральных областях Украины.

Фото: alerts.in.ua

Ночью 7 июля войска РФ атаковали Украину шахедами. В Киеве в результате удара есть повреждения в трех районах: в Деснянском возник пожар в авто, в Соломенском — обломки упали на автомойку, а в Голосеевском — на офисное здание.

В Харькове в результате ночной атаки 23 человека пострадали, есть попадания БпЛА в двух районах города.