Угроза баллистики: в Киеве второй раз за утро объявляли воздушную тревогу
Метро Киева во время российской атаки на столицу 3 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)
В Киеве и ряде областей утром в понедельник, 7 июля, во второй раз объявляли воздушную тревогу.
09:18. Отбой тревоги в Киеве.
09:05. В Киеве снова звучит воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Обновлено в 08:05. Отбой угрозы в Киеве.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога.
КГВА подтвердила угрозу для Киева.
Также сирена прозвучала в восточных, частично — северных и центральных областях Украины.
Ночью 7 июля войска РФ атаковали Украину шахедами. В Киеве в результате удара есть повреждения в трех районах: в Деснянском возник пожар в авто, в Соломенском — обломки упали на автомойку, а в Голосеевском — на офисное здание.
В Харькове в результате ночной атаки 23 человека пострадали, есть попадания БпЛА в двух районах города.