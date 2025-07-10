В Черновцах работала ПВО, Воздушные силы сообщали о движении БПЛА

10 июля, 14:59
Поделиться:
У Чернівецькій області зафіксували ворожий БПЛА (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

У Чернівецькій області зафіксували ворожий БПЛА (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в четверг, 10 июля, сообщил, что в городе работает ПВО.

Накануне в Черновцах объявили воздушную тревогу. Запаранюк сообщил о нарушении воздушного пространства Буковины вражеским объектом.

В Воздушных силах сообщили о БПЛА в Черновицкой области, который движется в Черновцы мимо Кицмань.


Реклама

Читайте также:
Многочисленные пожары и улицы в дыму: последствия новой массированной атаки РФ на Киев — фоторепортаж

В ночь на 10 июля армия РФ выпустила по Украине 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локационно потеряны, сообщили Воздушные силы. Основной целью был Киев, где погибли два человека, еще 22 — получили ранения.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Воздушная тревога БПЛА Беспилотники ПВО Война России против Украины Российская агрессия Черновцы Черновицкая область Буковина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies