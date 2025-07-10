В Черновцах работала ПВО, Воздушные силы сообщали о движении БПЛА

Накануне в Черновцах объявили воздушную тревогу. Запаранюк сообщил о нарушении воздушного пространства Буковины вражеским объектом.

В Воздушных силах сообщили о БПЛА в Черновицкой области, который движется в Черновцы мимо Кицмань.





В ночь на 10 июля армия РФ выпустила по Украине 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локационно потеряны, сообщили Воздушные силы. Основной целью был Киев, где погибли два человека, еще 22 — получили ранения.