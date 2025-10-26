Переход на зимнее время. Который час сейчас в Украине, Польше, Германии, Словакии, Чехии и других европейских странах

Переход на зимнее время в Украине, точное время в Киеве, странах Европы (Фото: domeckopol / pixabay)

В ночь с 25 на 26 октября в Украине состоялся ежегодный переход на зимнее время .

26 октября в четыре утра в Украине перевели стрелки часов на час назад. Переход на зимнее и летнее время происходит в стране с 1996 года. В прошлом году Верховная Рада Украины проголосовала за отмену смены времени, но закон не вступил в силу, потому что его не подписал президент Владимир Зеленский.

Перевод часов в Украине — зачем происходит

Перевод часов в Украине и некоторых других странах, связан с переходом на летнее и зимнее время. Основная цель этого процесса — более эффективное использование светового дня. Принято считать, что это позволяет уменьшить потребление энергии, поскольку естественное освещение используется в течение более длительного периода.

В Украине часы переводят дважды в год. В последнее воскресенье марта на один час вперед — переход на летнее время. В последнее воскресенье октября на один час назад — переход на зимнее время.

В мире ведутся дискуссии об эффективности этой практики, поскольку экономия энергии не всегда значительна, а изменения времени могут негативно влиять на здоровье некоторых людей, вызывая нарушения сна. В Украине тоже неоднократно обсуждался вопрос отмены перевода часов, однако осенью 2025 года эта практика сохраняется.

