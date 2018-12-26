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Телевизор или прогулки. Как украинцы отдыхают на выходных

Сегодня, 17:24
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Фото: Folk Ukraine via Facebook

23% опрошенных на выходных уделяют время детям

Смотрят телевизор и мало гуляют на улице. В выходные украинцы сидят в интернете и ходят за покупками, в парках и развлекательных заведениях бывают нечасто. Зато охотно уделяют внимание друзьям и детям, свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group.

Какие занятия на досуге самые популярные

Две трети украинцев проводят свой уикенд за просмотром телевизора, сидят в интернете или же читают. Чаще мужчины, чем женщины, отмечается в сюжете Радио НВ. Половина опрошенных тратит выходные еще и на домашние дела и походы за покупками. Это, в основном, женщины.

При этом 38% опрошенных встречаются с родственниками или друзьями, а 23% уделяют время своим детям. На прогулку украинцев не очень тянет. На свежем воздухе гуляют только 16%.Также только каждый десятый готов в выходной заниматься спортом или своим увлечением.

38% опрошенных встречаются с родственниками или друзьями, а 23% уделяют время своим детям

Бары, кафе и ночные клубы в выходные посещают только 8%.

Еще 7% доделывают незавершенные задания или готовятся к следующему трудовому дню. А 3% используют свободные дни для подработки.

Разница есть в зависимости от возраста. За книгой, просмотром телевидения и интернета в выходные чаще всего можно застать пенсионеров. А за домашними делами - сорокалетних. В то же время, бытовыми делами не склонна заниматься молодежь до 30 лет.

Как лучше отдыхать

Досуг в выходные зависит от места жительства, рассказала в комментарии Радио НВ старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогичник наук Украины Ирина Губеладзе.

Чтобы качественно отдыхать и восстанавливать свои ресурсы, очень важно менять обстановку

В сельской местности особенно некуда пойти, и социальный фактор играет роль. Встречи с близкими, посещение баров и занятия с детьми одинаково свойственны и городским, и сельским жителям. А прогулки и занятия хобби - в основном жителям областных центров и меньше всего распространены в селах. Малоподвижный отдых люди выбирают чаще всего из-за физического и морального истощения, когда хочется побыть в одиночестве, говорит психолог.

"Очень много исследований, которые доказывают - для того, чтобы качественно отдыхать и восстанавливать свои ресурсы, наоборот, очень важно менять обстановку. Надо выйти из дома, куда-то пойти, даже если не представляется возможным куда-то поехать, просто прогуляться в какой-то другой парк, поехать в другую часть города. То есть немножко сменить обстановку. И это будут новые впечатления, новые эмоции - больший эффект отдыха, чем когда мы остаемся дома и лежим на диване", - отметила Губеладзе.

Ненужные покупки

Чем больше желание покупать, тем в большей степени это свидетельствует о том, что в стране социальный или экономический кризис. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал руководитель маркетингового агентства Rozenfeld office Дмитрий Розенфельд. Люди воспринимают ненужные покупки как награду или приз самому себе за то, что так много и часто себе отказывали. И одновременно задача маркетолога - повысить интерес к продукту или услуге и подчеркнуть его значимость.

"Если удается поднять эту значимость, то тогда эта заинтересованность возрастает и выходит, что люди преодолевают лень, или сопротивление, или они просто не хотят оставаться с деньгами, а мы в этот момент, значит, их заставляем, по сути, побуждаем к тому, чтобы побороть какое-то свое нежелание и все-таки воспользоваться предложением наших клиентов", - пояснил маркетолог.

В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов, которые достигли совершеннолетия, по всей стране, за исключением неподконтрольных территорий.

Теги:   Радио НВ Выходные Украинцы Отдых

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