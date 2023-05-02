Идея раздела Крыма между Украиной и РФ недопустима — Ташева 2 мая, 16:13 Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева отрицает любую идею о том, что Россия и Украина могут поделить полуостров. Об этом она сказала в интервью The Atlantic.

«Что касается Крыма, то разница между двумя цивилизациями поразительна. Для России Крым есть и будет военной базой. Для Украины Крым это место разнообразия», — отметила Ташева.

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Также представительница президента рассказала, что уже есть подробные планы деоккупации Крыма. Ташева вместе с юристами, педагогами и другими работала над Стратегией восстановления Крыма, которая предусматривает более зеленый и более чистый Крым.

Ташева предлагает построить лучшие пути сообщения с Европой, восстановить разрушенные татарские памятники и возродить использование украинского и татарского языков на полуострове. А также реформировать школы, восстановить независимые медиа.

Журналистам она также рассказала, что уже созданы рабочие группы, которые рассматрывают судьбу имущества, утраченного или приобретенного с 2014 года.