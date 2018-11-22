Таиланд ввел безвиз для граждан Украины

Украинцы смогут путешествовать без оформления виз с туристической целью сроком до 30 суток (иллюстративное фото)

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю с введением Правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - написал Порошенко в Facebook.

2 ноября 2018 года вступил в силу безвиз между Украиной и Катаром.

Согласно договору, граждане Украины, которые пользуются паспортами для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Катара, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.