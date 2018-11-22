Таиланд ввел безвиз для граждан Украины

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Поздравляю с введением Правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - написал Порошенко в Facebook.
2 ноября 2018 года вступил в силу безвиз между Украиной и Катаром.
Согласно договору, граждане Украины, которые пользуются паспортами для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Катара, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования