Вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Катаром

Граждане Украины и Катара могут путешествовать без виз

Со 2 ноября вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром, согласно которому отменяется визовый режим для граждан обеих стран.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Согласно договору, граждане Украины, которые пользуются паспортами для выезда за границу (биометрическими и небиометричнимы), и граждане Катара, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее шести месяцев с даты въезда.

Если срок поездки превышает 90 дней, граждане должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Напомним, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Соответствующее решение было принято по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.