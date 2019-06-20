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На Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военных

Сегодня, 20:36
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На Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военных - фото

ВСУ

В четверг, 20 июня, российские гибридные войска семь раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе, в результате пострадали двое бойцов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Оккупанты обстреляли опорные пункты возле Павлополя из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Защитников Марьинки — из станкового противотанкового гранатомета.

Вблизи Луганского пророссийские боевики били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил в окрестностях Травневого, Новолуганского и Новозвановки были обстреляны из запрещенных минометов калибра 120 мм. В районе Майорска враг применил миномет 82-мм калибра.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один — боевую травму.

Напомним, что 19 июня террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военный погиб, один получил ранения, еще один — боевую травму.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО ООС

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