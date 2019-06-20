Боевики 24 раза обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и пострадавшие Сегодня, 07:31 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Новотроицкого боевики вели огонь из гранатометов различных систем. Украинские позиции неподалеку Лебединского попали под обстрел из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки террористы обстреляли украинских военных из стрелкового оружия. Возле Песков боевики дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраины Водяного четыре раза попадали под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя боевики стреляли из автоматических гранатометов. Украинских военных под Богдановкой боевики обстреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Гнутово зафиксированы обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Новозвановки и Луганского террористы вели огонь из автоматических гранатометов. Украинские позиции неподалеку Зайцево попали под огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Попасной боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы дважды обстреляли украинские позиции возле Крымского. В районе Светлодарска позиции сил ООС попали под огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Новотошковского боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Пивденного террористы стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки один украинский военный погиб, один получил ранение, еще один — боевое травмирование.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток было зафиксировано два обстрелы украинских позиции со стороны боевиков: вблизи Павлополя террористы вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Один украинский военный был ранен.