На Сватовском направлении идут бои, расстояние до противника местами составляет до 40 метров — Гайдай 10 января, 10:18 Украинский военный на бронетехнике в районе Кременной (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Луганской области в районе Сватово и Кременной продолжаются ближние бои. На отдельных участках фронта расстояние между бойцами Сил обороны и оккупантами достигает всего 40 метров.

Об этом в эфире телемарафона во вторник, 10 января, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в Луганской области остается напряженной, но полностью контролируемой Силами обороны.

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Есть незначительные продвижения ВСУ в направлении Кременной, а на Сватовском направлении на отдельных участках расстояние между воюющими сторонами иногда достигает нескольких десятков метров.

«Мы были на позициях, где с одной стороны лесополосы находятся наши бойцы, с другой — вражеские войска. Между ними расстояние примерно 40 метров», — сказал Гайдай.

Он отметил, что украинские защитники продолжают активно уничтожать технику оккупантов в Луганской области. За месяц было ликвидировано 78 единиц и установлен рекорд — 23 единицы техники в день.

Кроме того, российские оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные ВСУ населенные пункты в Луганской области. Как рассказывают находящиеся там бойцы, россияне намеренно уничтожают каждый дом в селах, чтобы украинские защитники не могли там размещаться.

Также в селе Новоселовка российский снайпер убил последнюю мирную жительницу, а в Невском 9 января в результате вражеских обстрелов погибли два мирных жителя и два получили ранения.

«Из-за сложной ситуации безопасности раненых вчера в Невском мирных жителей будут эвакуировать только сегодня. Настаиваем на эвакуации людей с освобожденных территорий, ведь пребывание там — это игра в «повезет», — сказал Гайдай.