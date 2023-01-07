Хотят замедлить продвижение ВСУ. Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово — Центр нацсопротивления

7 января, 11:30
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Сватово (Фото:Радио Свобода)

Сватово (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупанты могут планировать подрыв дамбы во временно оккупированном Сватово в Луганской области, чтобы замедлить продвижение украинских военных, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, в оккупированный город прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, которое планирует изучить возможность подрыва дамбы. Если это удастся, россияне обвинят в этом Украину.

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В ведомстве отметили, что подобные действия являются умышленным разрушением украинской инфраструктуры и не целесообразны, поскольку не изменят положение сил на фронте. Однако россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения.

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6 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная. Однако территория плотно заминирована.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Луганская область Разрушения Сватово Война России против Украины

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