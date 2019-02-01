Супрун назвала лекарства, которые нельзя совмещать с алкоголем Вчера, 22:43 1069 Цей матеріал також доступний українською Pixabay.com/bridgesward Ряд лекарственных препаратов нельзя смешивать с алкоголем Pixabay.com/bridgesward

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ряд лекарственных препаратов нельзя совмещать с алкоголем.

Об это глава ведомства сообщила в Facebook.

По словам Супрун, после длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Нужно обратить внимание, что это названия действующего вещества, а не препарата.

“Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. И эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты. Через увеличенную нагрузку они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстро и длится долго”, - сказала чиновница.

Кроме этого, изониазид - препарат для лечения туберкулеза - слишком токсичен для печени, поэтому его сочетание с алкоголем - разрушительное.

Однако, кроме антибиотиков, есть еще ряд лекарственных средств, которые взаимодействуют с алкоголем. Их сочетание вызовет существенные побочные эффекты.



Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем:

- Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициилова кислота и другие). Возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.

- Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они вызывают аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

- Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Возможны тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

- Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

- Антигистаминные препараты. Алкоголь усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.

- Препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии. Их сочетание с алкоголем приводит к нарушению памяти, координации, ухудшение дыхания, головокружение. Есть риск передозировки.

- Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Возможны язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

- Антикоагулянты. В зависимости от дозы, возможны или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.

- Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для увторення нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и росту уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

- Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения.