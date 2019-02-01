Супрун назвала лекарства, которые нельзя совмещать с алкоголем
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ряд лекарственных препаратов нельзя совмещать с алкоголем.
Об это глава ведомства сообщила в Facebook.
По словам Супрун, после длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Нужно обратить внимание, что это названия действующего вещества, а не препарата.
“Сочетание алкоголя с ними вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. И эти лекарства, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты. Через увеличенную нагрузку они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстро и длится долго”, - сказала чиновница.
Кроме этого, изониазид - препарат для лечения туберкулеза - слишком токсичен для печени, поэтому его сочетание с алкоголем - разрушительное.
Однако, кроме антибиотиков, есть еще ряд лекарственных средств, которые взаимодействуют с алкоголем. Их сочетание вызовет существенные побочные эффекты.
Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем:
- Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициилова кислота и другие). Возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.
- Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они вызывают аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.
- Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Возможны тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.
- Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.
- Антигистаминные препараты. Алкоголь усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.
- Препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии. Их сочетание с алкоголем приводит к нарушению памяти, координации, ухудшение дыхания, головокружение. Есть риск передозировки.
- Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Возможны язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.
- Антикоагулянты. В зависимости от дозы, возможны или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.
- Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для увторення нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и росту уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.
- Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения.