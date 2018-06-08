08 июня 2018, пятница

В Киеве полиция по инициативе активистов задержала известного догхантера - видео

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На поясе у Святогора (в центре) предмет, похожий на кобуру для оружия
Скриншот

На поясе у Святогора (в центре) предмет, похожий на кобуру для оружия

В пятницу, 8 июня, в Днепровском районе Киева полиция задержала догхантера Алексея Святогора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель правозащитной организации Александр Тодорчук.

"Это произошло. Живодера, который чуть ли не сам признается в убийстве нескольких тысяч собак, задержано", -написал он.

Святогор находиться в Днепровском отделении полиции на ул. Красноткацкой, 2 до принятия судом меры пресечения.

На видео задержания, которое вела Нина Веснушка, закадровый голос рассказал о деталях задержания известного догхантера.

По словам активистов, они заметили Святогора по улице Радужной и вызвали полицию. Они заявляют, что Святогор хотел применить оружие. В конце концов полиция догнала (он хотел убежать). Активистки отмечают, что полицейские на месте событий вели себя пассивно. Его взяли под стражу. Активисты ехали за автомобилем полиции, чтобы убедиться, что задержанного не отпустят.

В январе прошлого года брат Святогора пострадал от взрыва в почтовом ящике. Тогда начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что полиция рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе, профессиональную деятельность потерпевшего и причастность его родственников к жестокому обращению с животными.

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