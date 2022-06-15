Суд отпустил руководителя партии Наш край Мазурчака. Его подозревают в вымогательстве 2,5 млн долларов 15 июня, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Александр Мазурчак (Фото:Наш край)

Печерский суд Киева освободил из-под стражи одного из руководителей партии Наш край Александра Мазурчака, ранее задержанного по подозрению в вымогательстве.

Об этом сообщили в партии.

Мазурчака отпустили под личное обязательство. Прокуратура просила другую меру пресечения — заключение под стражу с альтернативой залога в 36 миллионов гривен.

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В партии назвали все элементы дела сфабрикованными — «начиная с подставного деятеля, который в разгар войны и во время отсутствия избирательного процесса решил идти на выборы, заканчивая постановкой задержания, которое было устроено сугубо под камеры».

9 июня правоохранители разоблачили руководителей партии Наш край, требовавших 2,5 миллиона долларов за включение в предвыборный список.

Партия выпустила заявление, назвав действия власти и силовиков «зачисткой политического поля» и «попыткой подзаработать».

«Наш край будет защищать своих представителей от политических притеснений внутри закона», — заявили в партии.



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