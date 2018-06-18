Суд арестовал российского "снайпера ДНР"

В понедельник, 18 июня, Красноармейский районный суд Донецкой области арестовал бывшего преподавателя Санкт-Петербургского аграрного университета, пособника террористов "ДНР" Игоря Кимаковского.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и арестован в зале суда", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, гражданину РФ грозит лишение свободы на срок до 15 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Напомним, что 18 мая Красноармейский районный суд отменил меру пресечения обвиняемому в ведении агрессивной войны против Украины Игорю Кимаковскому.

Он был задержан в июле 2015 года в Березовом Донецкой области. На блокпосте обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами, где был найден настоящий паспорт гражданина РФ.