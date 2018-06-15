Суд в Донецкой области отпустил россиянина-снайпера, работавшего на "ДНР"

Красноармейский районный суд Донецкой области отменил меру пресечения обвиняемому в ведении агрессивной войны против Украины гражданину России Игорю Кимаковскому.

Соответствующее решение суда датировано 18 мая.

Кимаковский заявил в суде, что уголовное производство в отношении него рассматривается с сентября 2016 года, а риск его укрытия не может быть установлен, так как он заинтересован, чтобы оправдать свое имя.

В ходе рассмотрения дела в суде он заявил, что поставлял на оккупированные территории "гуманитарную помощь", восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником "мэра этого города" (на общественных началах), устанавливал связь между "Министерством образования ДНР" и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.

Он считает, что подобная деятельность "не подпадает под такую ​​квалификацию как ведение агрессивной войны, и посягательство на целостность и неприкосновенность Украины".

"Доказательством правовой необоснованности предъявления обвинения по ст. 258-3 УК Украины, по его мнению, является то, что т.н."ДНР" на государственном уровне не признана террористической группой/организацией, - в подтверждение чего предоставил официальные ответы комитетов ВРУ, МЮУ, областных прокуратур Украины", - говорится в решении суда.

Кимаковский ранее фигурировал в списках на обмен, соответственно в связи с этим его освобождали из-под стражи.

Медийная инициатива за права человека в рамках кампании Заберите своих напомнила историю задержания Кимаковского. В прошлом он был преподавателем Санкт-Петербургского аграрного университета. Его задержали украинские пограничники в июле 2015 году в Березовом Донецкой области.

Свидетели стороны защиты, а именно - пограничники, которые задерживали Кимаковского, рассказали, что россиянин выехал на блокпост, но не сориентировавшись, показал им удостоверение "снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева. При себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами, где был уже настоящий его паспорт гражданина РФ.