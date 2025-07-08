В Киеве застрелили мужчину в припаркованном на улице авто, полиция разыскивает нападавшего

Информация о стрельбе поступила в правоохранительные органы около 7 утра (Фото: Поліція Києва/Telegram)

В Деснянском районе Киева во вторник, 8 июля, убили мужчину в салоне его авто. Неизвестный, по данным полиции, подошел к машине, выстрелил и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Полиция сообщает, что информация о стрельбе поступила к правоохранителям около 7 утра.

«Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб», — говорится в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

Обновлено в 17:50. В Центре противодействия информации опровергли информацию о том, что убитый был офицером ВСУ. В полиции установили, что погибший — украинец, житель Киева. Он не был военным и не проходил службу.