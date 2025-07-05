Ночная атака шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в Киеве работала ПВО
Зенитчики 115-й отдельной механизированной бригады охотятся на вражеские воздушные цели (Фото: 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ/Facebook)
В Киеве и некоторых других областях Украины вечером в пятницу, 4 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.
04:47. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов;
- БПЛА севернее Киева, курсом западнее;
- БПЛА в Полтавской области, курсом на Черкасскую область.
04:30. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
03:53. В Киеве объявлена воздушная тревога.
02:12. ПС о движении шахедов:
- БПЛА в Сумской области, курсом на северо-западное направление;
- БПЛА в Киевской и Черниговской областях, курсом на запад;
- группа БПЛА на юге Киевской области, курсом Винницкую область;
- БПЛА в Житомирской области, курсом на запад;
- БПЛА на востоке Хмельнитчины осуществляют хаотическое перемещение в воздушном пространстве;
- БПЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
02:02. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
01:14. Воздушные силы опубликовали обновление по движению БПЛА:
- БПЛА по всей Сумщине и Черниговщине; курс северный и западный;
- БПЛА на Киевщине, курсом на Житомирщину и Винницкую области;
- БПЛА в Полтавской области, курсом на Черкащину;
- БПЛА в Черкасской области, курсом на Виннитчину;
- БПЛА в Житомирской области, курсом на запад;
- БПЛА в Одесской области, курсом на Виннитчину;
- БПЛА на юге Винницкой области, курсом на северо-западное направление.
00:17. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- группа БпЛА в Харьковской области, курсом на восток;
- БПЛА по всей Сумщине и Черниговщине, курсом юго-западным;
- БПЛА в Киевской области, курсом на запад;
- БПЛА в Полтавской области, курсом на запад;
- БпЛА в Черкасской области, курсом на юго-западное направление;
- БпЛА в Житомирской области, курсом на запад;
- БпЛА в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, курсом на северо-западное направление.
Также сообщается об угрозе БПЛА для Винницкой и Ровенской областей.
23:14. Воздушные силы о движении БПЛА:
- группа БпЛА в Харьковской области, курсом на юг и север;
- БПЛА по всей Сумщине и Черниговщине, курсом юго-западным;
- БПЛА в Киевской области, курсом на запад;
- БПЛА в Полтавской области, курсом на юг;
- БПЛА на Днепропетровщине, курсом на мероприятие;
- БПЛА в Черкасской области, курсом на Черкассы;
- БпЛА в Херсонской области, курсом на Николаевщину;
- БпЛА в Николаевской области, курсом на Одесщину.
22:53 Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО, российские дроны заходят на город с разных направлений.
22:41 Угроза БпЛА распространилась на Одесскую область.
22:30 Угроза ударных БпЛА для Сумской области.
22:21 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА для Николаевской и Кировоградской области.
22:20 В Киеве работает ПВО, сообщили в КГВА.
В КГВА призвали жителей Киева пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
В Воздушных Силах ВСУ добавили, что по состоянию на 21:20 большая группа вражеских БПЛА была в центре Харьковской области, курс — юго-западный; также вражеские БПЛА были на западе Сумской области и на востоке Черниговской юго-западным курсом; другие БПЛА были в Донецкой области, курсом на Днепропетровскую область; БПЛА в Полтавской области двигались на юг.
В 21:30 в Киевской области сообщали об угрозе применения вражеских БПЛА. В 21:32 о такой угрозе сообщали в Днепропетровской области.
Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.
По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения
Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.