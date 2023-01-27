Россия готовит план по дискредитации Резникова, Малюка, Шапталы, Ермака и Выговского — украинская разведка 27 января, 20:03 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины, сообщает украинская разведка.

Разведчики выяснили, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.

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В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других.

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Среди прочего, по данным ГУР, кампания будет включать вброс сфабрикованных материалов в украинских и международных СМИ.

Цель ИПСО — посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди украинских граждан и международных партнеров.

Как пояснили в разведке, это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.