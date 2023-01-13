Спецслужбы РФ собирают персональные данные пленных военных ВСУ и их родных 13 января, 18:53 Обмен пленными, 31 декабря 2022 года (Фото:ОП)

Российские спецслужбы собирают персональные данные военнопленных ВСУ и их родных, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских Защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории России или на оккупированных ею территориях Украины», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

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Украинцев предостерегают, что под видом «помощи» семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению военных в плену и помешает их освобождению.

Штаб настоятельно рекомендует родным и близким военных:

игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;

не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/Telegram-каналам;

сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

Также подчеркивается, что ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными — единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена.

По состоянию на 30 декабря, в плену РФ находятся около 3,4 тысячи украинских военных, еще 15 тысяч человек пропали без вести.

По данным Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 человек — военных и гражданских.