Спецслужбы РФ собирают персональные данные пленных военных ВСУ и их родных

13 января, 18:53
Поделиться:
Обмен пленными, 31 декабря 2022 года (Фото:ОП)

Обмен пленными, 31 декабря 2022 года (Фото:ОП)

Российские спецслужбы собирают персональные данные военнопленных ВСУ и их родных, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских Защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленника на территории России или на оккупированных ею территориях Украины», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Видео дня

Украинцев предостерегают, что под видом «помощи» семьям, разыскивающим пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению военных в плену и помешает их освобождению.

Читайте также:

Украинский военный Дмитрий Козацкий на Азовстали (Фото:Дмитрий Козацкий) Защитники Мариуполя. В плену до сих пор находятся около двух тысяч украинцев с Азовстали

Штаб настоятельно рекомендует родным и близким военных:

  • игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;
  • не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/Telegram-каналам;
  • сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

Также подчеркивается, что ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными — единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена.

По состоянию на 30 декабря, в плену РФ находятся около 3,4 тысячи украинских военных, еще 15 тысяч человек пропали без вести.

По данным Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 человек — военных и гражданских.

https://www.youtube.com/embed/p__dgZ_i3yE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пленные Спецслужбы РФ Военнопленные

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X