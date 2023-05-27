«Подарки» прямо с неба. Спецназовцы СБУ показали, как забрасывают оккупантов боеприпасами — видео

27 мая, 14:29
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Уничтожение российской техники (Фото:Скриншот из видео)

Уничтожение российской техники (Фото:Скриншот из видео)

Группа А Центра специальных операций СБУ показала, как она эффективно уничтожает российскую технику и личный состав армии РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

«Спецназовцы СБУ продолжают забрасывать оккупантов „подарками“ прямо с неба. Воины ЦСО А делают это настолько эффектно, что российские военные или сгорают от счастья, или слетают в кюветы от точности таких сюрпризов», — говорится в сообщении.

Видео дня

СБУ отметила, что на этот раз «подарки» получили российские экипажи:

▪ танков

▪ БМ Град

▪ броневиков

▪ камазов и военных грузовиков

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины российские потери

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