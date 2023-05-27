«Подарки» прямо с неба. Спецназовцы СБУ показали, как забрасывают оккупантов боеприпасами — видео
Уничтожение российской техники (Фото:Скриншот из видео)
Группа А Центра специальных операций СБУ показала, как она эффективно уничтожает российскую технику и личный состав армии РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.
«Спецназовцы СБУ продолжают забрасывать оккупантов „подарками“ прямо с неба. Воины ЦСО А делают это настолько эффектно, что российские военные или сгорают от счастья, или слетают в кюветы от точности таких сюрпризов», — говорится в сообщении.
СБУ отметила, что на этот раз «подарки» получили российские экипажи:
▪ танков
▪ БМ Град
▪ броневиков
▪ камазов и военных грузовиков