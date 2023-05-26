Глава СБУ Малюк ответил на вопрос о подрыве Крымского моста 26 мая, 23:14 Стенд с изображением марки Укрпошты «Кримський міст на біс!», посвященной взрыву на незаконно построенном мосту, который произошел 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украина проводила «определенные мероприятия», чтобы перерезать логистический путь российских оккупантов — незаконно построенный Крымский мост.

Это подтвердил глава СБУ Василий Малюк в архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта Год, которое опубликовали в пятницу, 26 мая.



«В Рашке идет псевдоследствие по ситуации, которая произошла с Крымским мостом. Квалифицируют они по-своему — как „теракт“, взяли под стражу более 20 своих сограждан… Если мы начнем публично раскладывать на молекулы, то мы фактически дадим им возможность более качественно внести ясность, задокументировать и так далее. Поэтому лучше мы будем за этим наблюдать», — ответил Малюк на вопрос о том, причастна ли СБУ ко взрыву на Крымском мосту.

Видео дня

Глава спецслужбы также напомнил, что, согласно нормам украинского и международного законодательства и правилам ведения войны, незаконно построенный Крымский мост был логистическим путем врага, который Украина была обязана перерезать, поэтому «определенные мероприятия, соответственно, осуществлялись».



«Но какие-то детали я публично на камеру не скажу», — добавил Малюк.

Комментируя атаку дронов на Черноморский флот страны-агрессора в оккупированном Севастополе 29 октября, он сказал: «Публично неоднократно обнародовалась информация относительно того, что СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его, но работала не только СБУ, мы это осуществляли бок о бок с Военно-морскими силами, а также с нашими небезразличными гражданскими».

8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрывали.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждали, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.

