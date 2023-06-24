«Это будет авария вроде Фукусимы». Специалист по ядерной безопасности — о реалистичных сценариях развития событий в случае теракта на ЗАЭС 24 июня, 07:52 NV Премиум Подрыв Каховской ГЭС напомнил о ситуации с безопасностью вокруг Запорожской АЭС, которую продолжают контролировать российские оккупанты (Фото:International Atomic Energy Agency/Handout via REUTERS)

Дмитрий Гуменюк, завотделом анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, в деталях разбирает, как именно враг может повредить Запорожскую АЭС и в чем может быть главная опасность.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 22 июня о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила», вызвало большой резонанс в стране. Одним из первых на нее отреагировал Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, который распространил релиз в частности о том, что в случае аварии препараты с йодом принимать не надо, и объяснил почему. Это было очень вовремя, ведь соотечественники уже начали скупать таблетки йодида калия и даже просто йод в аптеках по всей стране.

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Чтобы узнать другие значимые для ситуации детали, понять, чего в конце концов надо бояться в первую очередь, и как уберечь себя, NV обратился к Дмитрию Гуменюку, начальнику отделения анализа безопасности Центра.

— Специалисты вашего Центра утверждают, что реальной угрозы поступления радиоактивного йода в организм в случае аварии на ЗАЭС сейчас нет, энергоблоки остановлены. А какие, собственно, угрозы есть на сегодня, связанные с этим объектом и присутствием там захватчиков? Что может быть опасного в остановленных реакторах ЗАЭС, что может вызвать проблему в случае подрыва?





— В заявлении нашего центра было сказано, что не нужно пить таблетки калий-йодида или другие йодсодержащие таблетки. Почему? Потому что у них основная задача — это не дать накапливаться йоду в организме. Но в активной зоне реактора есть много других радионуклидов, которые имеют больший период полураспада. И авария даже на остановленном реакторе все равно будет вызывать выброс радиоактивных продуктов в окружающую среду. То есть будет радиоактивное загрязнение. Поэтому то, что не нужно пить калий-йодид, не значит, что не может быть радиационной аварии.