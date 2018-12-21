Соцопрос. Украинцы не чувствуют ответственности за президента, но считают себя прежде всего гражданами Сегодня, 21:53 94 Цей матеріал також доступний українською Активисты держат баннеры с призывами сохранять спокойствие во время военного положения, 28 ноября 2018 года

Украинцы считают, что не несут ответственности за избранного президента, не готовы протестовать, однако ощущают надежду и свою общенациональную идентичность. Рассказываем, что выяснил социологический опрос, проведенный Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Как украинцы оценивают собственную идентичность и роль в политике

Как отмечается в сюжете Радио НВ, жители страны также лучше оценивают свое здоровье.

Согласно исследованию, у большей части украинцев сохраняется неверие в то, что они могут влиять на власть. Ведь граждане считают, что в случае нарушения их прав со стороны правительства Украины, они ничего не смогли бы сделать. В то же время, социологи отмечают, что после 2012 года такой ответ дает все меньше людей, а количество тех, кто считает, что может влиять на власть, увеличилось до 15%.

Акция в поддержку украинских политзаключенных в России, 17 декабря 2018 года / Фото: EPA

Также почти 60% опрошенных граждан оценивают политическую ситуацию в Украине в 2018 году как напряженную, а почти каждый третий - как взрывоопасную.

У большей части украинцев сохраняется неверие в то, что они могут влиять на власть

По данным опроса, каждый второй гражданин считает, что не несет личной ответственности за то, кто является президентом Украины. Почти каждый третий вообще не интересуется политикой. В то же время, подавляющее большинство опрошенных не ожидает масштабных акций протеста в своих городах и считает их маловероятными.

Социологи отмечают, что, как и в прошлые годы, 60% опрошенных считают себя прежде всего гражданами страны. То есть, в Украине преобладает общенациональная идентичность.

Среди чувств, которые испытывают граждане, когда думают о будущем Украины, продолжает доминировать надежда. В то же время, существенный подъем положительных ожиданий, который произошел между 2013 и 2014 годами постепенно спадает.

Опрос проводился с середины по конец сентября во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Эксперты опросили 1800 респондентов.

Медленный прогресс

Учитывая эти данные, можно сказать, что страна понемногу идет вперед, отметила в комментарии Радио НВ директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. По ее словам, украинцы всегда очень скептичны к власти и традиционно считают, что все идет к худшему, ведь руководствуются ожиданиями, которые не всегда оправдываются.

В то же время, впервые украинцы оценили уровень своего социального самочувствия как нормальный, а не плохой или очень плохой. То есть количество тех, кто имеет отрицательное самочувствие и положительное сравнялось, добавила Бекешкина. Также она отметила, что количество тех, кто считает, что на власть влиять можно, выросла до 15%.

Акция зоозащитников в Киеве 30 сентября / Фото: EPA

"Они считают, причем каждый год, вот сколько мы опрашивали, все они считают, что изменения к худшему. Если бы они действительно были такими, то не знаю, где бы мы были. Они надеются на гражданское общество, волонтеров особенно. Готовы даже давать какие-то небольшие деньги, но сами, чтобы встать с дивана и хоть что-то делать в общественном секторе, - не очень. Но посмотрите, во-первых, сейчас этот процент способных поднялся до 15%. Раньше тоже никогда такого не было. То есть, я бы сказала, что потихоньку ползем вперед", - отметила Бекешкина.

Количество тех, кто считает, что на власть влиять можно, выросло до 15%

Украинцы традиционно разочарованы во всех политиках - и провластных, и оппозиционных - добавила она.

Сейчас власть не может принимать любые решения, опираясь только на свое усмотрение и пренебрегая общественным мнением, сказал в комментарии НВ политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. По его словам, у людей стало больше рычагов контроля и влияния на политическую ситуацию, в частности через общественные организации, социальные сети, СМИ, суды и акции протестов. А стабильная критичность к власти - это то, чем украинцы отличаются от россиян, добавил эксперт.

Акция в поддержку медреформы, 6 июля 2018 года / Фото: EPA

"Мы все критикуем ситуацию, которая есть, жалуемся и на суд, и на власть. Но все-таки возможности увеличились. То есть власть не может принимать явно самодурские решения, как это было во времена Януковича. 53% считают, что не несут личной ответственности за то, кто является президентом страны. К сожалению, это является свидетельством незрелости граждан. Здесь как раз надо подчеркивать, безусловно, то, что люди, вы несете ответственность. Пожалуйста, думайте. Особенно сейчас, когда мы имеем множество популистов, которые обещают все, что угодно", - говорит Гарань.

Независимость стала ценностью

То, что в стране преобладает общенациональная идентичность - естественная реакция на то, что украинская независимость стала ценностью для граждан, чего не было раньше. Такое мнение в комментарии Радио НВ выразила заведующий отделом социальной психологии Института социологии НАН Украины Елена Злобина. По ее словам, до этого времени в человеке могли жить несколько идентичностей, и понятие украинец и гражданин Украины - это были разные вещи. Однако такая этническая идентичность потихоньку исчезает, добавила Злобина.

В момент, когда эта государственная принадлежность стала чего-то стоить, то есть было понятно, что ее можно потерять, ценность ее выросла

"Пока у нас ценность страны была безусловно данной нам, беспроблемно, то есть мы ее получили без каких-либо потерь, без какого-либо вклада особенного, кроме того, что пошли на референдум, до тех пор можно было считать себя еще и гражданином бывшего Советского Союза. В момент, когда эта государственная принадлежность стала чего-то стоить, то есть было понятно, что ее можно потерять, что для того, чтобы ее сохранить, нужно приложить определенные усилия, нужны определенные жертвы, ценность ее возросла", - считает она.

Мемориал Героям Небесной сотни, 21 ноября 2018 года / Фото: EPA

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда Демократические инициативы им. И. Кучерива, половина граждан Украины не видит таких политиков, которым бы они доверили власть. Аналогичную позицию граждане занимают и в отношении партий. В последние пять лет высокий уровень доверия имеет только армия.