«Друзья — в РДК, родственники — под Шебекино». Подробности от экс-спикера Генштаба ВСУ о происходящем в Белгородской области

3 июня, 14:57
NV Премиум
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Российский доброволец в Белгородской области (Фото:t.me/russvolcorps)

Российский доброволец в Белгородской области (Фото:t.me/russvolcorps)

Автор: Дмитрий Тузов

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, как признается, имеет два скелета в шкафу — родственников в Шебекинском районе Белгородской области и друзей в Русском добровольческом корпусе.

Именно поэтому он из первых уст знает о том, что происходит в регионах, где российские повстанцы — из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса — продолжают вести бои.

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В интервью Radio NV Селезнев рассказал, как российская армия обороняется, уничтожая при этом собственное население и их имущество.

— Начнем с Белгородощины, с населенного пункта Шебекино. Что там в целом происходит?

— В Белгородской области происходят мероприятия, связанные с блокированием деятельности РДК и подразделений Легиона Свобода России. Происходит следующее. Россияне используют ствольную и реактивную артиллерию, тяжелые огнеметные системы типа ТОС-1 Солнцепек, бьют этими ракетами куда угодно. Они абсолютно не учитывают потери среди гражданского населения, потому что им безразличны жизни тех же граждан РФ, которые по определению должна охранять российская армия.

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Очевидно, что действия военнослужащих РДК и Свобода России направлены на то, чтобы разбудить российское общество. Потому что в том состоянии, в котором сейчас находится РФ во главе с Путиным, — это путь в ад, в пропасть. И эти ребята пытаются в корне изменить ситуацию путем вооруженной борьбы с путинским режимом.

Насколько удачным будет этот процесс?

Теги:   Россия Интервью NV Белгородская область Добровольцы Россияне Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ русский добровольческий корпус легион свобода россии Шебекино

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