«Друзья — в РДК, родственники — под Шебекино». Подробности от экс-спикера Генштаба ВСУ о происходящем в Белгородской области 3 июня, 14:57 NV Премиум Российский доброволец в Белгородской области (Фото:t.me/russvolcorps)

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, как признается, имеет два скелета в шкафу — родственников в Шебекинском районе Белгородской области и друзей в Русском добровольческом корпусе.

Именно поэтому он из первых уст знает о том, что происходит в регионах, где российские повстанцы — из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса — продолжают вести бои.

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В интервью Radio NV Селезнев рассказал, как российская армия обороняется, уничтожая при этом собственное население и их имущество.

— Начнем с Белгородощины, с населенного пункта Шебекино. Что там в целом происходит?

— В Белгородской области происходят мероприятия, связанные с блокированием деятельности РДК и подразделений Легиона Свобода России. Происходит следующее. Россияне используют ствольную и реактивную артиллерию, тяжелые огнеметные системы типа ТОС-1 Солнцепек, бьют этими ракетами куда угодно. Они абсолютно не учитывают потери среди гражданского населения, потому что им безразличны жизни тех же граждан РФ, которые по определению должна охранять российская армия.

Очевидно, что действия военнослужащих РДК и Свобода России направлены на то, чтобы разбудить российское общество. Потому что в том состоянии, в котором сейчас находится РФ во главе с Путиным, — это путь в ад, в пропасть. И эти ребята пытаются в корне изменить ситуацию путем вооруженной борьбы с путинским режимом.

Насколько удачным будет этот процесс?

