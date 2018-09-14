14 сентября 2018, пятница

Собчак отменила визит в Киев на форум YES

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Ксения Собчак не приедет в Киев

Ксения Собчак не приедет в Киев

Российский политик и телеведущая Ксения Собчак отменила визит в Киев, где она должна была выступить в рамках 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

По словам организаторов форума, планы бывшего кандидата в президенты РФ изменились из-за болезни, передает Крым.Реалии.

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Напомним, что Ксению Собчак внесли в базу сайта Миротворец за посещение аннексированного Крыма без разрешения украинских властей в апреле 2014 и июле 2014 года, а также попытки оправдать российскую оккупацию полуострова.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что в случае приезда Собчак на территорию Украины украинские пограничники будут действовать в рамках закона "с учетом имеющейся информации о возможном нарушении ею законодательства Украины".

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