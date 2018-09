Онлайн-трансляция с форума YES - видео

15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) “Будущее поколение всего”, проходит в Киеве 13-15 сентября. Новое Время - информационный партнер форума, ведет онлайн-трансляцию мероприятий, которые проходят в рамках YES.



В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 14 СЕНТЯБРЯ

9:30

Приветственное слово

Виктор Пинчук, основатель YES, Фонда Виктора Пинчука, группы EastOne

9:35

Вступительная речь и дискуссия

Петр Порошенко, Президент Украины

Ричард Хаасс, Президент Совета по международным отношениям



11:15

Будущее поколение всего. I. Взгляд историка

Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет

Ричард Хаасс, Президент Совета по международным отношениям

11:50

Будущее поколение всего. II. Взгляд инвестора

Билл Форд, Генеральный директор

Джиллиан Тетт, шеф-редактор Financial Times в США

12:20

Будущее поколение всего. III. Взгляд футуролога - (эта панель транслироваться не будет)

Рэй Курцвейл, изобретатель, автор, футурист

Джиллиан Тетт, шеф-редактор Financial Times в США



13:30

Будущее НАТО

Алехандро Альварґонзалес, помощник Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Стивен Сакур, ведущий программы HARDtalk, BBC

13:40

Будущее США

Кондолиза Райс, 66-й Государственный секретарь США

Майкл Макфол, посол США в РФ (2012-2014); профессор Стэнфордского университета; старший научный сотрудник Института Гувера

Ларри Саммерс, профессор Гарвардского университета

Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет

Стивен Сакур, Ведущий программы HARDtalk, BBC

14:55

Будущее глобальной экономики - торговые войны, США vs. ЕС vs. Китай vs. Россия vs. ...

Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовая стабильность, финансовых услуг и Союза рынков капитала

Ларри Саммерс, профессор Гарвардского университета

Эрнандо Де Сото, Председатель Института свободы и демократии

Ричард Хаасс, Президент Совета по международным отношениям

15:40

Изменит ли блокчейн мир?

Виталик Бутерин, соучредитель

Фарид Закария, Ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN

16:40

Вмешательство в выборы, дезинформация и будущее демократии в Украине и на Западе

16:40

"Кто убил мисс Истину?"

Бернар-Анри Леви, философ и писатель

16:45

Панельная дискуссия

Кондолиза Райс, 66-й Государственный секретарь США

Джаред Коэн, основатель и директор

Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины

Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины

Фарид Закария, Ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN

17:45

Демонстрация - "Незаконное вмешательство в беседы в Сети"

Ясмин Грин, директор по исследованиям и разработкам

17:55

Как бороться с вмешательством в выборы?

Андерс Фог Расмуссен, основатель Rasmussen Global Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009)

18:05

Искусственный интеллект и Deep Fake

Джон Гибсон, Директор



19:00

Будущее Европы

Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала

Франко Фраттини, Президент ИСМО, специальный представитель председателя ОБСЕ по вопросам Приднестровского урегулирования, министр иностранных дел Италии (2008-2011)

Мануэль Вальс, премьер-министр Франции (2014-2016)

Тони Блэр, исполнительный председатель Института Тони Блэра, экс-премьер-министр Соединенного Королевства

Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014); премьер-министр Швеции (1991-1994)

Джиллиан Тетт, шеф-редактор Financial Times в США

20:25

Цифровое общество и государство будущего

Керсти Кальюлайд, Президент Эстонии

Тони Блэр, исполнительный председатель Института Тони Блэра, экс-премьер-министр Соединенного Королевства

20:55

3-D Mapping - короткий фильм об Украине