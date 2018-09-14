Онлайн-трансляция с форума YES - видео

15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) “Будущее поколение всего”, проходит в Киеве 13-15 сентября. Новое Время - информационный партнер форума, ведет онлайн-трансляцию мероприятий, которые проходят в рамках YES.
В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.
РАСПИСАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 14 СЕНТЯБРЯ
9:30
Приветственное слово
Виктор Пинчук, основатель YES, Фонда Виктора Пинчука, группы EastOne
9:35
Вступительная речь и дискуссия
Петр Порошенко, Президент Украины
Ричард Хаасс, Президент Совета по международным отношениям
11:15
Будущее поколение всего. I. Взгляд историка
Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет
Ричард Хаасс, Президент Совета по международным отношениям
11:50
Будущее поколение всего. II. Взгляд инвестора
Билл Форд, Генеральный директор
Джиллиан Тетт, шеф-редактор Financial Times в США
12:20
Будущее поколение всего. III. Взгляд футуролога - (эта панель транслироваться не будет)
Рэй Курцвейл, изобретатель, автор, футурист
Джиллиан Тетт, шеф-редактор Financial Times в США
13:30
Будущее НАТО
Алехандро Альварґонзалес, помощник Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности
Стивен Сакур, ведущий программы HARDtalk, BBC
13:40
Будущее США
Кондолиза Райс, 66-й Государственный секретарь США
Майкл Макфол, посол США в РФ (2012-2014); профессор Стэнфордского университета; старший научный сотрудник Института Гувера
Ларри Саммерс, профессор Гарвардского университета
Нил Фергюсон, старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет
Стивен Сакур, Ведущий программы HARDtalk, BBC
14:55
Будущее глобальной экономики - торговые войны, США vs. ЕС vs. Китай vs. Россия vs. ...
Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовая стабильность, финансовых услуг и Союза рынков капитала
Ларри Саммерс, профессор Гарвардского университета
Эрнандо Де Сото, Председатель Института свободы и демократии
Ричард Хаасс, Президент Совета по международным отношениям
15:40
Изменит ли блокчейн мир?
Виталик Бутерин, соучредитель
Фарид Закария, Ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN
16:40
Вмешательство в выборы, дезинформация и будущее демократии в Украине и на Западе
16:40
"Кто убил мисс Истину?"
Бернар-Анри Леви, философ и писатель
16:45
Панельная дискуссия
Кондолиза Райс, 66-й Государственный секретарь США
Джаред Коэн, основатель и директор
Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины
Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины
Фарид Закария, Ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN
17:45
Демонстрация - "Незаконное вмешательство в беседы в Сети"
Ясмин Грин, директор по исследованиям и разработкам
17:55
Как бороться с вмешательством в выборы?
Андерс Фог Расмуссен, основатель Rasmussen Global Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009)
18:05
Искусственный интеллект и Deep Fake
Джон Гибсон, Директор
19:00
Будущее Европы
Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала
Франко Фраттини, Президент ИСМО, специальный представитель председателя ОБСЕ по вопросам Приднестровского урегулирования, министр иностранных дел Италии (2008-2011)
Мануэль Вальс, премьер-министр Франции (2014-2016)
Тони Блэр, исполнительный председатель Института Тони Блэра, экс-премьер-министр Соединенного Королевства
Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014); премьер-министр Швеции (1991-1994)
Джиллиан Тетт, шеф-редактор Financial Times в США
20:25
Цифровое общество и государство будущего
Керсти Кальюлайд, Президент Эстонии
Тони Блэр, исполнительный председатель Института Тони Блэра, экс-премьер-министр Соединенного Королевства
20:55
3-D Mapping - короткий фильм об Украине
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