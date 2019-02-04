СМИ: В Кривом Роге женщина умерла от кори
Сегодня, 22:15
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В Кривом Роге в воскресение, 3 февраля 46-летняя женщина умерла от кори, сообщают Украинские новости со ссылкой на Криворожскую инфекционную больницу.
За медицинской помощью она обратилась во вторник, 29 января.
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Женщину в тяжелом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии.
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Корь спровоцировала у пациентки пневмонию.