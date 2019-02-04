СМИ: В Кривом Роге женщина умерла от кори Сегодня, 22:15 296 Цей матеріал також доступний українською 1662222/pixabay.com Корь стала причиной пневмонии у женщины 1662222/pixabay.com

В Кривом Роге в воскресение, 3 февраля 46-летняя женщина умерла от кори, сообщают Украинские новости со ссылкой на Криворожскую инфекционную больницу.

За медицинской помощью она обратилась во вторник, 29 января.

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Женщину в тяжелом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии.

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Корь спровоцировала у пациентки пневмонию.