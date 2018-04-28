СМИ: У ворот Киевавтодора подожгли автомобиль

В ночь с 27 на 28 апреля в Киеве горел автомобиль Mitsubishi Galant, припаркованный у здания коммунального предприятия Киевавтодор.

По данным сообщества Киев Оперативный в Facebook, машина горела у ворот одного из филиалов Киеавтодор на улице Днепродзержинской, 129.

Отмечается, что на место возгорания оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, скорой помощи и правоохранители.

"Бойцы пожарной охраны довольно быстро справились со своей задачей, помощь врачей никому не понадобилась, а вот правоохранителям придется узнать обстоятельства этого пожара, поскольку очень похоже на то, что автомобиль намеренно подожгли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева произошел взрыв, есть погибший.