СМИ: У ворот Киевавтодора подожгли автомобиль

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Предварительная версия пожара - поджог
Фото: Киев Оперативный via Facebook

Предварительная версия пожара - поджог

В ночь с 27 на 28 апреля в Киеве горел автомобиль Mitsubishi Galant, припаркованный у здания коммунального предприятия Киевавтодор.

По данным сообщества Киев Оперативный в Facebook, машина горела у ворот одного из филиалов Киеавтодор на улице Днепродзержинской, 129.

Отмечается, что на место возгорания оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, скорой помощи и правоохранители.

"Бойцы пожарной охраны довольно быстро справились со своей задачей, помощь врачей никому не понадобилась, а вот правоохранителям придется узнать обстоятельства этого пожара, поскольку очень похоже на то, что автомобиль намеренно подожгли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева произошел взрыв, есть погибший.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове