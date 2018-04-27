В Дарницком районе Киева произошел взрыв, есть погибший

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По предварительным выводам экспертов, в автомобиле Шевроле взорвалась граната
Фото: Полиция Киева via Facebook

По предварительным выводам экспертов, в автомобиле Шевроле взорвалась граната

В Киеве в результате взрыва погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, взрыв произошел в Дарницком районе.

"В 22:20 поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, другой - получил телесные повреждения.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Позже в полиции добавили, что "согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Шевроле, который двигался, взорвалась граната".

Видео с места событий опубликовало на своей странице в Facebook сообщество Киев Оперативный.

 

 Напомним, на спортплощадке в одном из районов Киева произошел взрыв, самодельное устройство прикрыли одеялом.

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