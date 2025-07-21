Суд отправил под стражу работника прокуратуры, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Киеве
Водителем оказался сотрудник прокуратуры Андрей Молочный (Фото: Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко/Telegram)
Суд отправил под стражу без права на внесение залога работника Киевской прокуратуры Андрея Молочного, который, по данным следствия, совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места трагедии.
Об этом сообщает Суспільне.
В Киевской городской прокуратуре уточнили, что его арестовали на 60 дней — до 17 сентября 2025 года.
По данным правоохранителей, Молочный на машине сбил женщину, которая находилась на пешеходной зоне, и позже скрылся с места происшествия.
Трагедия произошла на улице Большой Васильковской в Киеве. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия.
В прокуратуре отметили, что водителем оказался работник прокуратуры, государственный служащий Андрей Молочный.
Пострадавшая женщина скончалась в больнице.
Молочному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.
«Результат обследования — 1,77 промилле. Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога», — рассказал генпрокурор Руслан Кравченко.
Генпрокурор добавил, что будет лично контролировать ход этого дела как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и будет поддерживать обвинение в суде.