Суд отправил под стражу работника прокуратуры, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Киеве

Суд отправил под стражу без права на внесение залога работника Киевской прокуратуры Андрея Молочного, который, по данным следствия, совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места трагедии.

Об этом сообщает Суспільне.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что его арестовали на 60 дней — до 17 сентября 2025 года.

По данным правоохранителей, Молочный на машине сбил женщину, которая находилась на пешеходной зоне, и позже скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла на улице Большой Васильковской в Киеве. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия.

В прокуратуре отметили, что водителем оказался работник прокуратуры, государственный служащий Андрей Молочный.

Пострадавшая женщина скончалась в больнице.

Молочному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

«Результат обследования — 1,77 промилле. Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога», — рассказал генпрокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор добавил, что будет лично контролировать ход этого дела как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и будет поддерживать обвинение в суде.