Умерла женщина, которую в Киеве сбил на тротуаре нетрезвый работник прокуратуры

В больнице умерла женщина, которую в субботу, 19 июля, в Киеве сбил сотрудник прокуратуры , по данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар, сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия», — пишет он.

В прокуратуре отметили, что водителем оказался сотрудник прокуратуры, государственный служащий Андрей Молочный.

«К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сообщил генпрокурор.

Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

«Результат обследования — 1,77 промилле. Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога», — отметил генпрокурор.

Кравченко добавил, что будет лично контролировать ход этого дела как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и будет поддерживать обвинение в суде.