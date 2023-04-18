Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины — Белый дом 18 апреля, 22:43 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем «необходимым».

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

Также в Белом доме считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.