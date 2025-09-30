На Черниговщине россияне ударили по энергоинфраструктуре, без электроснабжения более 26 тысяч абонентов
На Черниговщине в результате российской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)
На Черниговщине из-за российской атаки без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
Об этом утром во вторник, 30 сентября, сообщили в Черниговоблэнерго.
«Сегодня утром под вражеским ударом оказалась Бобровиччина. Поврежден объект энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Энергетики уже начали восстановление, однако, предупредили в облэнерго, выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью.
В Черниговской областной военной администрации (ОВА) сообщили, что захватчики атаковали дронами.
«Нежинский район атаковали вражеские беспилотники, предварительно, Герани. На местах попаданий возникли пожары — возгорания ликвидировали. Был прилет по объекту энергетической инфраструктуры», — заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, всего за минувшие сутки враг атаковал Черниговщину 20 раз, взрывы гремели в 13 населенных пунктах области.
В свою очередь в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 30 сентября враг атаковал Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА, зафиксировано попадание 19 ударных дронов на шести локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.
«Атака продолжается — на севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА», — предупредили в ВС ВСУ.