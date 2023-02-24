В Воздушных силах рассказали, сколько в Украине пусковых установок IRIS-T 24 февраля, 22:36 Hensoldt TRML-4D в «пустынном» камуфляже из состава IRIS-T SLM на выставке в Берлине (Фото:via Wikipedia)

На сегодняшний день, 24 февраля, украинские военнослужащие имеют более десятка пусковых установок IRIS-T. Кроме того, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Он также подчеркнул, что ожидаются еще поставки.

«У нас больше десятка пусковых установок IRIS-T и будет еще. Готовим личный состав, который поедет в Германию на обучение на IRIS-T. И мы в этом месяце ожидаем еще пусковые установки», — сказал командующий Воздушными силами.

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Документальный фильм Комарова о полномасштабном российском вторжении получил название Год и включил в себя репортажи ведущего, который побывал в самых горячих точках, чтобы показать зрителям войну с другого ракурса.