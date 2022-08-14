Из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном — Зеленский

14 августа, 00:52
Судно SACURA вышло из порта Южный 8 августа (Фото:Министерство инфраструктуры Украины via Facebook)

Судно SACURA вышло из порта Южный 8 августа (Фото:Министерство инфраструктуры Украины via Facebook)

С начала действия «зернового соглашения» из украинских портов вышли 16 судов. Они перевезли почти полмиллиона тонн агропродукции в семь стран в Европе, Азии и Африке.

Об этом во время обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что успехи в экспорте позволили снизить остроту продовольственного кризиса, а также дали определенную надежду на покой потребителям.

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«В перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение безопасности части инициативы и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов», — подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что за неполных две недели из портов — Одесса, Черноморск и Южный — удалось экспортировать объем, который равен всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц.

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«Это дает украинцам рабочие места, приносит средства, которые необходимы для нашей посевной в следующем году, а также повышает доходы нашего государственного бюджета», — добавил глава государства.

23 июля россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа Калибр. В нем находилось зерно, которое должны были отправить на экспорт. Ракета не попала в зернохранилище. Несмотря на обстрел порта, зерновое соглашение заработало.

Первое судно с разблокированным украинским зерном отправилось 1 августа из Одесского порта в ливанский порт Триполи. На борту сухогруза Razoni, который двигался по коридору безопасности, 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Вечером 2 августа Razoni прибыл в Стамбул. После проверки судна инспекционной группой 3 августа оно продолжило свой путь в порт Триполи.

5 августа из портов Одесской области вышел первый караван судов с украинской кукурузой.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Одесса Зерно Война в Украине Владимир Зеленский Порт Южный Морской порт Черноморск Война России против Украины экспорт зерна

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