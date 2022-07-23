Россия ударила ракетами Калибр по Одесскому морскому порту. Две попали в объекты инфраструктуры — ОК Юг

23 июля, 12:14
Силы терробороны патрулируют улицы Одессы, 4 марта 2022 года (Фото:Separate Mechanised Brigade/Handout via REUTERS)

Силы терробороны патрулируют улицы Одессы, 4 марта 2022 года (Фото:Separate Mechanised Brigade/Handout via REUTERS)

Россия в субботу, 23 июля, атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, ссылаясь на данные ОК Юг.

Еще две ракеты сбили силы ПВО.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе прогремели шесть взрывов, а в порту начался пожар. Также он заявил, что в результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

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22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

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Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Основной минус соглашения о зерне – Россия не отводит военные корабли – Мария Золкина
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Одесса Ракетные удары Морской порт Война России против Украины Калибр

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